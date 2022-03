Das staatliche Finanzkomittee rund um Vize-Premier Liu He sah sich angesichts der nervösen Märkte veranlasst, eine Erklärung abzugeben. Man wolle Reformen einführen, die die Märkte und die Wirtschaft stärken sollen. Im Streit mit den USA um die Regeln für die in New York gelisteteten chinesischen ADRs arbeite man an einer gemeinsamen Lösung.

Aktienmärkte reagierten euphorisch auf die Ankündigung. Der Hongkonger Hang Seng Index, der am Dienstag noch auf ein neues Sechs-Jahres-Tief gefallen war, stieg um rund 10 Prozent. Die Aktien der Tech-Aktien Tencent und Alibaba gewannen sogar 20 Prozent hinzu. Auch Baidu, Jinkosolar und BYD liegen am Mittwoch zweistellig im Plus.

Manche Analysten glauben, dass sich die Stimmung gegenüber Investitionen in chinesische Aktien nun drehen könnte. "Verglichen mit dem Pessimismus der vergangenen Tage stürzen sich jetzt alle darauf, Aktien auf niedrigem Niveau zu kaufen", sagte Castor Pang, Leiter der Research-Abteilung von Core Pacific Yamaichi gegenüber Bloomberg. "Der Markt war in der Tat überverkauft, irrational in dieser dramatischen Routine. Jetzt sind Anleger zurück und fischen am Boden."

Auch die Experten von Goldman Sachs erwarten, dass die hart abgestraften chinesischen Growth-Titel in den kommenden zwölf Monaten outperformen werden. Lesen Sie mehr dazu hier.



Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion