Fazit:

Die Frage hängt sehr stark vom Niveau einer nachhaltigen Stabilisierung in der Coca-Cola-Aktie ab, dies könnte der Bereich von 57,50 oder 52,50 US-Dollar sein. Idealerweise geht es auf die zuletzt genannte Marke abwärts, wo anschließend und nach einer Stabilisierung eine Wiederaufnahme des breiten Aufwärtstrends mit Zielen um 64,10 US-Dollar erfolgen könnte. Hierfür würde sich dann ein Long-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA50WQ anbieten und würde eine Renditechance von insgesamt 120 Prozent ermöglichen. Entsprechend ergibt sich rechnerisch ein Kursziel im Schein von 2,04 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte in keinem Fall das Niveau des 200-Wochen-Durchschnitts überschreiten, nach heutigem Stand wäre das die Marke von grob 0,22 Euro gemessen am vorgestellten Schein. Allerdings kommt diese Handelsidee nur für mittel- bis langfristig orientierte Anleger infrage, kurzfristig sind die Schwankungen viel zu stark.