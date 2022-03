Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat in den USA ein neues Batteriewerk eröffnet. In der Fabrik in Bibb County, Alabama sollen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien für die vollelektrischen Mercedes-Modelle EQS SUV und EQE SUV montiert werden.

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group, nannte die Eröffnung der Batteriefabrik in Alabama einen "wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur vollelektrischen Zukunft."