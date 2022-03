Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging aus den Gesprächen mit Vertretern der russischen Regierung vorsichtig optimistisch heraus. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. Die zaghaft positiven Signale bescheren dem Deutschen Leitindex am Mittwoch einen Aufwärtstrend, der bis zum Mittag anhielt. Aktuell notiert der DAX bei 14.374 Punkten, was einem Plus von 3,32 Prozent entspricht.

Der Optimismus an den Märkten ist wieder geweckt. Nach "Überwinden des Widerstandes hat der Markt durchaus noch einiges Potenzial nach oben", prognostiziert der Analyst Jürgen Molnar von Robomarkets. "Professionelle Investoren sitzen laut einer Umfrage der Bank of Amerika auf so viel Cash wie zuletzt im April 2020. Mit jeder positiven Nachricht über einen Waffenstillstand besteht hier also jede Menge Anlagebedarf, der die Kurse weiter nach oben treiben könnte".