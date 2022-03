Investoren, Experten und Analysten haben seit Monaten auf die Entscheidung hingefiebert. Doch was bedeutet die Zinserhöhung für Anleger? Welche Aktien schlagen sich in Zeiten steigender Zinsen besonders gut? Um das zu beantworten, hat der US-Finanzsender CNBC einen Blick in die Vergangenheit geworfen.

Die letzten drei Male, in denen die Zinsen nach langer Zeit wieder angehoben wurden – in den Jahren 2004, 2015 und 2016 – gehörte vor allem ein Sektor zu den Aktien-Gewinnern: Versorger. Die Branche gilt als krisenfest und dividendenstark, ein großes Plus für viele Anleger in volatilen Börsenzeiten.

Mit dabei sind auch zwei Titel aus dem Gesundheitssektor. Hier sind CNBC's Top 10 der "Zins-Gewinner" aus dem S&P 500:

NRG Energy Intuitive Surgical Centene Corporation NextEra Energy Exelon Corporation Duke Energy Corporation Consolidated Edison NortonLifeLock Coterra Energy Realty Income

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion