Der jüngste Höhenflug des Goldpreises hatte auch den Aktien der Goldproduzenten noch einmal Beine gemacht. Auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold profitierte davon.

Doch der untere Chart zeigt deutlich, dass der Kursrally bei Barrick Gold an entscheidender Stelle die Luft ausging. Die Gewinnmitnahmen bei Gold zwangen auch die Aktie von Barrick Gold erst einmal zum Rückzug. Mittlerweile nimmt sie Kurs auf eine erste wichtige Unterstützung…

Während der jüngsten Rallyphase jagte Barrick Gold in Richtung des markanten Hochs aus dem Mai des vergangenen Jahres. Es galt den Bereich von 25,3 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Temporär gelang der Ausbruch auch, doch der Vorstoß gewann nicht entscheidend an Höhe und erlangte somit keine Relevanz. Im Bereich von 26 US-Dollar drehte der Wind. Mittlerweile hat Barrick Gold den Bereich von 23+ US-Dollar erreicht und ist damit in Reichweite zur aus unserer Sicht aktuell zentralen Unterstützungszone von 22 US-Dollar vorgedrungen.

Kurzum. Für Barrick Gold gilt es nun! Nach der fulminanten Zwischenrally sollten die Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Das, was aus charttechnischer Sicht nun allerdings nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer der Aktie unter die 22 US-Dollar. Sollte es hierzu kommen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite gilt hingegen: Ein nachhaltiger Ausbruch über die 25,3 / 26,0 US-Dollar würde der Aktie ein frisches Kaufsignal bescheren…