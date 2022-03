Realchoice: Ich habe gestern alles von BYD verkauft. Im Nachhinein ein großer Fehler! Verkauft habe ich hauptsächlich, weil es eine chinesische Aktie ist. Wäre es eine US-Firma hätte ich nicht verkauft. Ich werde jetzt einen Teil davon bei NIO nachkaufen, da ich hier meinen Einstiegskurs deutlich vergünstigen kann. Und irgendwann steige in wieder in BYD ein – vielleicht früher als gedacht.

Sal-Paradise: Allerdings sollten wir uns alle bewusst machen, was da aktuell gerade abgeht. Gestern ging es zweistellig nach unten und heute wieder zweistellig nach oben, und dass bei einem chinesischen Index. Das mir eindeutig zeigt wie blank die Anleger gerade im Kopf sind und nur noch der Bauch Entscheidungen trifft. In dieser Stimmungslage kann das von einem Tag auf den anderen wieder umschlagen. Jeder, der sein Geld anlegen möchte, sollte sich die vergangenen Monate zu Herzen nehmen und professionell darauf reagieren. Denkt in Jahren, auch wenn sich das am Anfang sehr abstrakt anfühlt. Aber wenn man das immer besser hinbekommt, bemerkt man, dass der Druck vogelwild zu kaufen, nachlässt, was auch ein schöner Nebeneffekt für die Psyche ist.

yelloW22: Ich hätte einfach BYD halten sollen. Sind jetzt wieder da, wo ich wegen des Erreichens meines Einstiegskurses hingeschmissen habe. Umgekehrt hätte ich gestern bei 18 Euro einfach kaufen müssen. Aber wer sieht das schon kommen. Heute stehen da über zehn Prozent Plus. Tatsächlich muss ich jetzt kaufen, um beim Aufwärtstrend dabei zu sein. Aber ich traue mich nicht zu wetten. Wie ich mein Glück kenne, geht es morgen genauso wieder in die andere Richtung. Es wird mir eine Lehre sein.

Patches: Wenn man sieht, wo BYD herkommt, ist noch gut Luft nach unten. Daher habe ich mit meinen letzten zehn Prozent die Reißleine gezogen. Jetzt warte ich mal an der Seitenlinie. Sollten die Chinesen in den Krieg eingreifen und mit Sanktionen abgestraft werden, sieht es hier ziemlich dunkel aus. Lieferengpässe und steigende Inflation tun ihr Übriges und könnten den Markt um Jahre zurückwerfen. Dagegen stehen allerdings stark steigende Energiepreise und eventuell zusätzliche starke staatliche Förderungen. So stehen wir bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 50 zu 50.

Der Hang Seng China Enterprises Index, der die in Hongkong notierten Unternehmen des chinesischen Festlands abbildet, legte am Mittwoch kurzzeitig um 13 Prozent zu und verzeichnete damit den größten Anstieg seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Neben Alibaba und Tencent konnte auch das Wertpapier von BYD einen beachtlichen Rebound hinlegen. Sind Chinas Tech-Werte damit zurück im Rennen? Antworten gibt es hier von Goldman Sachs.

Die chinesische Regierung kündigte an, die hiesigen Tech-Unternehmen künftig unterstützen und sich für ausländische Börsennotierungen stark machen zu wollen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Der chinesische Aktienmarkt verzeichnete in jüngster Zeit starke Kursverluste, da Anleger unter anderem wegen Pekings Beziehungen zu Russland mit Sanktionen seitens der USA rechneten.

Nach den starken Abverkäufen in den vergangenen Tagen hat der chinesische Batterie-Riese BYD am Mittwoch ordentlich Boden gut gemacht. Rückenwind kam unter anderem von der Regierung in Peking.

