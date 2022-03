Um den Aktienkurs zu stimulieren, reichte die Qualität (vor dem Hintergrund der Marktunbilden) nicht aus. Das Ringen um einen tragfähigen Boden geht somit weiter.

Detailliert gehen wir auf die Ergebnisse in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein. Schauen wir an dieser Stelle aber dennoch kurz auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung im vierten Quartal 2021. Green Thumb Industries konnte den Umsatz in Q4 / 2021 auf 243,58 Mio. US-Dollar steigern; nach 177,22 Mio. US-Dollar in Q4 / 2020. Der Gewinn belief sich im Dezember-Quartal 2021 nach Unternehmensangaben auf 22,80 Mio. US-Dollar; nach 22,46 Mio. US-Dollar in Q4 / 2020.

Aus charttechnischer Sicht läuft nach wie vor die Suche nach einem tragfähigen Boden. Noch liegt die Hoffnung auf dem Kurs- und Unterstützungsbereich von 16,5 US-Dollar / 15,0 US-Dollar. Sollte es allerdings deutlich unter die 15 US-Dollar gehen, wäre dieses Szenario obsolet. Zudem würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 12 US-Dollar oder gar 10 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback der Aktie jenseits der 20 US-Dollar das Chartbild entspannen.