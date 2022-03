S&P 500 - Abwärtstrend weiter intakt

Am Vortag hieß es im Insight: "Möglicherweise kann der S&P 500 noch bis zum Widerstand bei 4.300 Punkten hochlaufen und hier einen Retest durchführen. In der Folge ist aber weiterhin mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen." Das hat nicht geklappt, der S&P 500 befindet sich aktuell im Bereich von 4.320 Punkten. Die Erholung dehnt sich aus, die allgemeine Lage hat sich aber nicht geändert. Es ist erneut mit fallenden Kursen zu rechnen. Die Abwärtsdynamik sollte wieder an Fahrt gewinnen, sobald der 10er-EMA nach unten durchbrochen wird.

Trading-Strategie: