Der Neufundland Goldrush ist keineswegs zu Ende. Soeben hat Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR; OTC: ETRUF; FRA: ERR) die ersten vielversprechenden Ergebnisse seines 2021 Feldexplorationsprogramms im Konzessionsgebiet Lewis neben dem Goldprojekt Queensway von New Found Gold Corp. im Gander-Goldgürtel im Zentrum von Neufundland bekannt gegeben. Offenbar hat Etruscus mehrere hochgradige Goldziele identifziert. In der Spitze lieferten Proben 24,2 g/t Gold pro Tonne.

Das Konzessionsgebiet Lewis, das Etruscus im Juni 2021 erworben hat, wurde aufgrund der historischen Entdeckung einer Goldmineralisierung durch Noranda Resources sowie seiner erstklassigen Lage in einem sich entfaltenden Explorationsbezirk, das an das Projekt von New Found Gold angrenzt, ausgewählt. Die historischen Arbeiten von Noranda hatten in fast allen Bohrungen anomale Goldgehalte nachgewiesen. In den historischen Berichten über diese Arbeiten wurde die Absicht von Noranda hervorgehoben, in das Konzessionsgebiet zurückzukehren und dieses erste Bohrprogramm zu erweitern.