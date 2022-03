Bei der Geldanlage an der Börse ist nichts unerlässlicher als der Blick auf die Details. So kommt kein Anleger auf der Suche nach lukrativen Investments an Aktienanalysen vorbei. Dabei gibt es zunächst zwei Optionen: Selbst recherchieren oder Aktienanalysen lesen.

Ist der Depotkandidat ein vielversprechender Outperformer oder eine schlechte Wahl?

____

Wie Sie eine einfache Antwort auf diese essentielle Frage finden, lernen Sie im neuen Online-Workshop der Cashkurs*Academy: „Aktienanalyse live“

Stellen Sie Ihre Wunschaktie gemeinsam mit Tobias Krieg auf den Prüfstand: Erleben Sie live mit, welche Kniffe Profi-Trader anwenden, um Aktien effektiv zu überprüfen. Außerdem lernen Sie in der Veranstaltung die Investmentchancen zahlreicher anderer Werte, die sich die übrigen Teilnehmer wünschen, kennen. Zusätzlich wird Tobias Krieg exemplarisch ein paar aussichtsreiche Kandidaten vorbereiten und Ihnen im Workshop exklusiv vorstellen. Verfolgen Sie live die Profi-Aktienanalyse Schritt für Schritt.

Über die Cashkurs*Academy :

Die Cashkurs-Academy steht für Exzellenz, Qualität und den Spaß an der persönlichen Weiterentwicklung.

Dirk Müller hat die Cashkurs*Academy ins Leben gerufen. Er ist einer der bekanntesten Börsenexperten Deutschlands und gilt als „Dolmetscher zwischen den Finanzmärkten und den Menschen außerhalb der Börse.“ Als Finanzexperte und amtlich vereidigter Kursmakler setzt sich Dirk Müller für die Förderung der Aktienkultur in Deutschland ein. Bevor der Kurs eines Experten in der Cashkurs*Academy aufgenommen wird, überzeugt er sich im Vorfeld persönlich von den Inhalten. Was hier gelehrt und gelernt wird, ist in der Praxis erprobt und erfolgreich!

Mehr erfahren