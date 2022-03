Nach Auflösung einer gut einjährigen Seitwärtsspanne beim Paar EUR/USD zwischen 1,1120 und grob 1,15 US-Dollar Anfang dieses Monats rutschte der Wert zeitweise in den Bereich von 1,0805 US-Dollar ab. Dort konnte eine erste Gegenreaktion zurück in den Bereich von 1,11 US-Dollar vollzogen werden, nach einem anschließenden Pullback auf 1,09 US-Dollar zogen die Notierungen zuletzt wieder an. Damit deutet sich nun eine zweite Kaufwelle seit den Jahrestiefs an und bietet im kurzfristigen Anlagehorizont wieder vielversprechende Chancen.

Starker Dienstagshandel

Eine zweite Kaufwelle ist Bestandteil einer Kursbewegung nach Charttechnik, höhere Hochs als die aus Anfang März von 1,1121 US-Dollar sind nun sehr wahrscheinlich geworden. Bei einer regelkonformen Umsetzung dürfte das Paar sogar an 1,12 US-Dollar und somit den EMA 50 zulegen können. Hierfür würde sich ein entsprechendes Long-Investment auf Sicht von wenigen Tagen anbieten. Unterhalb von 1,09 US-Dollar würden dagegen Abschläge direkt auf die Jahrestiefs bei 1,0805 US-Dollar drohen. Gelingt es in diesem Bereich keinen Doppelboden zu etablieren, könnten weitere Verluste die Folge sein.