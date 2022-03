Deutsche Bank, Varta, VW- 10 Punkte zur Lage

zehn Wochen ist das neue Jahr erst alt und es fühlt sich an als hätte man in dieser Zeit alles Mögliche einmal auf links gedreht. Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten sind verloren gegangen, mitunter kommt es uns nicht nur an der Börse vor als sei man in einem schlechten Film.

Meine erste und persönliche Erinnerung an Krieg ist der Völkermord im ehemaligen Jugoslawien, auch damals bereits medial täglich auf allen Kanälen. Ebenso wie wenige Jahre später in Ruanda konnte man menschlich kaum begreifen was passierte. Diesmal ist es etwas anders. Man wusste um die Eroberungswut Wladimir Putins und doch konnten bis vor wenigen Wochen viele nicht glauben, dass Putin im Jahr 2022 eine derartige Eskalation anstreben würde.

Als Reaktion darauf werden Dinge diskutiert, die gefühlt ins vergangene Jahrhundert gehören. Die Funktionsfähigkeit von Schutzbunkern in Deutschland oder die Anzahl atomarer Raketen gehören dazu.

Unser Job als Börsendienst ist es, Sie und Euch durch solch absurde Zeiten zu führen. Wir können Euch die besten Methoden zeigen, wie man sein Depot durch diese Zeiten führt. Wir können vernünftige Produkte auswählen und in Sachen Handwerkszeug mit regelmäßigen Updates das liefern, was für Trader wichtig ist. Natürlich können wir einen DAX-Crash nicht verhindern und diesen kann man schon beschreiben, wenn der Index von Januar bis März 4.000 Punkte verliert. Dies ist extrem.

Doch genau wie in der Corona-Krise im März / April 2020 werden wir durch diese Phase hindurchkommen und wir vertreten mehr denn je unser Credo, dass man uns als Börsendienst vor allem in diesen Zeiten braucht, wenn es rabenschwarz aussieht am Markt. Bei 16.300 im Markt mussten wir nicht viel tun außer Mahnungen zur Vorsicht. Und dies ist nicht lange her.

Ich habe daher zehn Punkte zusammengestellt, die jetzt und in den folgenden Wochen weiterhin helfen sollen, das Depot für die nächsten Monate und Jahre auszurichten. Denn mehr denn je braucht man jetzt Leitplanken, leider nicht nur an der Börse:

Der erste Grundsatz ist simpel aber wichtig – behalten Sie die Nerven. Tätigen Sie keine überhasteten, von der Stimmung getriebenen Trades.

Schauen Sie durch den Crash hindurch. Buchwertverluste dürften die meisten verzeichnen seit dem Top im Januar. Doch nur wer jetzt Nerven verliert, verspielt die Chancen aufs Comeback.

Prüfen Sie Ihren Depotbestand. Schlummern dort Aktien, denen Sie ohnehin wenig zutrauen? Tauschen Sie diese in Indexpapiere oder Einzeltitel mit Qualität.

Welche Branchen werden die kommenden Jahre dominieren? Stellen Sie bei diesen einen Fuß in die Tür. Unsere Themen-Ecke hilft Ihnen dabei.