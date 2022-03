STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Mit Spannung erwarteten die Markteilnehmer in dieser Woche den Zinsentscheid der US-Notenbank. Im Vorfeld stellten sich die Marktteilnehmer auf je einen Zinsschritt pro Notenbanksitzung ein. Der Euro-Bund-Future fiel indessen bis Dienstagmorgen auf ein Niveau von 160,90 Prozentpunkten und pendelt seitdem in einer Spanne von 161 bis 162 Prozentpunkten. Am Donnerstagmorgen notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 160,86 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,39%. In der Vorwoche betrug die Rendite lediglich 0,17%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,28% auf 0,57% zu.

Anlegertrends

Bremen nimmt 500 Millionen Euro auf

Die Freie Hansestadt Bremen begibt eine zum 15.03.2029 fällige Landesschatzanweisung (WKN A3E5V8). Bei einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro bezahlt die Freie Hansestadt den Inhabern einen jährlichen Zins von 0,45%. Am 15.03.2023 können die Anleger die erste der jährlich erfolgenden Zinszahlungen in Empfang nehmen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht privatanlegerfreundlichen 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Fitch vergibt für die Freie Hansestadt Bremen ein AAA Rating mit stabilem Ausblick.