Delivery Hero und Deutsche Post trotzen den Zinsen

Aktien kaufen, wenn die Zinsen steigen! Da die Investoren nun genug Zeit hatten, sich auf die Zinswende vorzubereiten und ihre Portfolios anzupassen, zog die gestrige Leitzinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte auch keine größeren Verwerfungen am Aktienmarkt nach sich. Im Gegenteil, sowohl Fed-Chef Powell als auch die Anleger interpretieren diesen Schritt als Zeichen der Stärke der US-Wirtschaft und nutzen die jetzt vollendete Tatsache, das berühmte „Fait Accompli“, zum Einstieg in den Markt. Und so hart es auch klingt, der Krieg in der Ukraine wird für die Börse langsam alltäglich, zudem gibt es immer mehr Anzeichen für eine Annäherung beider Parteien an eine Lösung des militärischen Konflikts. Damit ist jetzt der Boden für eine starke Woche im Deutschen Aktienindex bereitet, der bis zum großen Verfall am Freitag durchaus noch Potenzial nach oben hat. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, RoboMarkets, vor.