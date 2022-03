NFTs (Non-fungible Token) sind auf einer Blockchain gespeicherte Token, die verwendet werden können, um das Eigentum an digitalen Vermögenswerten zu repräsentieren. Der tägliche Gesamtumsatz dieses Marktes betrug 2020 etwa 183.121 US-Dollar und stieg 2021 plötzlich auf 38 Millionen. Allein das digitale Kunstwerk „Everydays – The First 5000 Days“ des Künstlers Mike Winkelmann, besser bekannt unter seinem Pseudonym Beeple, brachte als NFT versteigert bei einer Christie’s-Auktion etwa 69 Millionen US-Dollar ein. Winkelmann stieg damit in die Top Drei der noch lebenden Künstler auf. Die gesamte CryptoPunks-Kollektion – 10.000 computergenerierte, verpixelte Köpfe, die 2017 von Larva Labs kreiert wurden´– erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Doch NFTs sind nicht nur digitale Bilder: Auf der Plattform OpenSea, dem aktuell größten Marktplatz für NFTs, gibt es insgesamt neun verschiedene Kategorien. Unter anderem können dort auch Sammelkarten, Musikkompositionen oder digitale Immobilien in Decentraland erworben werden. Während die meisten NFTs auf Ethereum basieren, benötigt man eigens für Decentraland die Kryptowährung MANA. Im Zuge des Meta-Hypes, der durch die Umfirmierung Facebooks ausgelöst wurde, erhielt Decentraland so viel Aufmerksamkeit, dass sich der MANA-Wert in kürzester Zeit vervierfachte.

Obwohl der gesamte Markt ein gigantisches Wachstum erlebt hat, trifft das nicht auf jeden NFT zu. Ähnlich wie ein Kunstwerk ist auch ein NFT immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist dafür zu zahlen. Man benötigt also eine gewisse Expertise, ein gutes Händchen und ein wenig Glück, um mit dem direkten Handel von NFTs Erfolg zu haben. Wer mit Aktien vom NFT-Hype profitieren will, hat es da wesentlich leichter. Die folgenden Unternehmen sind in diesem Kontext besonders vielversprechend.

Coinbase (WKN: A2QP7J ISIN: US19260Q1076)

Coinbase betreibt bereits seit 2012 eine einfach zu bedienende Plattform für den Austausch von Kryptowährungen in über 100 Ländern für etwa 73 Millionen verifizierte Nutzer. DA NFTs nur mit Kryptowährung erworben werden können, dient Coinbase jetzt schon als Tor zur NFT-Welt. Ende 2021 kündigte das Unternehmen zudem die Errichtung eines eigenen NFT-Marktplatzes an, um den Handel mit NFTs zu erleichtern. Coinbase kann dadurch vom NFT-Hype profitieren und auf einen Schlag OpenSea von der Spitze verdrängen und der größte NFT-Marktplatz werden.