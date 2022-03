Maritime Resources: Auch im Osten von Hammerdown liegt Gold!

Maritime Resources: Beegle Pond liefert hohe Goldgrade

Während Maritime Resources (0,13 CAD; CA57035U1021) den Fokus auf den bevorstehenden Bau der Goldmine auf das Hammerdown-Projekt in Neufundland legt, treibt man parallel auch die weitere Exploration der Liegenschaft voran. Nun konnte man gute Bohrergebnisse im Osten der Liegenschaft melden, rund 8 Kilometer von der Ressource entfernt. Dort wurden in den Zonen Beetle Pond, Timber Pond und der neu entdeckten Birchy Island Pond Bohrungen niedergebracht. Unter anderm stieß man auf Beegle Pond auf 150,37 g/t Gold über 0.20 Meter (alle Ergebnisse hier). Außerdem lieferten Bohrarbeiten auf Green Bay, nahe der bekannten Orion Main Zone gelegen, u.a. 14,16 g/t Gold über 0,65 Meter, inklusive eines Abschnitts von 0,2 Metern mit 45,37 g/t Gold (Bohrloch: BB-21-183).

Goldmine soll zum Jahresende die Produktion aufnehmen

Der Fokus bleibt aber auf den Minenbau gerichtet. Der soll noch in diesem Jahr starten, im besten Fall wird der erste Goldbarren noch vor dem Jahreswechsel gegossen. Maritime Resources kündigte nun an, dass man die Machbarkeitstudie (Feasibility Study) im Q2 veröffentlichen will. Darin enthalten werden Details zum Betrieb, zu den Produktions- und Baukosten sein. Diese Feasibilty Study bildet die Grundlage für den Bau der Mine. Für Hammerdown hat das Unternehmen bereits die Genehmigung der zuständigen Umweltbehörde erhalten (ausführlich hier). Daneben konnte man eine Verarbeitungsanlage günstig erwerben, wo das Erz verarbeitet werden soll (siehie hier). Laut der vorliegenden PEA aus dem Jahr 2020 ist eine Produktion von zunächst rund 60.000 Unzen Gold möglich, was Jahreseinnahmen von 108 Mio. US-Dollar bei einem Goldpreis von 1.800 US-Dollar entspräche. Der Börsenwert von Maritime Resources beträgt umgerechnet rund 42 Mio. US-Dollar.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,13 C$

Börsenwert: 55,4 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)