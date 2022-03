Am Donnerstag liegt der Goldpreis knapp ein Prozent im Plus, bei rund 1.950 US-Dollar. Und das trotz der Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte. Ein solcher Schritt führt in der Regel zu steigender Nachfrage nach Staatsanleihen oder Bonds. Zudem stärkt eine Erhöhung der Zinsen in der Regel auch den Dollarkurs, was Druck auf den Goldpreis auslöst.

Dennoch kann sich der Goldpreis am Tag nach der Fed-Entscheidung auf hohem Niveau behaupten. Auf Monatssicht liegt das Plus aktuell bei 1,5 Prozent. Experten sehen die Gründe vor allem im Krieg in der Ukraine und den hohen Inflationsraten. Jeff Currie, Rohstoffexperte bei Goldman Sachs, erwartet in Zukunft sogar neue Höchststände. "Für Gold ist es im Moment ein perfekter Aufschwung“, erklärte er gegenüber Bloomberg.