Angesichts einer drohenden Rezession und Hyperinflation in Russland und einer möglichen Rezession in der Region bzw. Europa und der umfangreichen weiteren Folgen der Sanktionspolitik geht MKS jetzt davon aus, dass der Goldpreis 2022 im Durchschnitt 2.000 USD pro Unze erreichen wird und sogar die Möglichkeit eines Anstiegs bis auf 2.500 USD pro Unze besteht. Was bedeutet, dass das bisher aggressivste Goldpreisszenario der Analysten (1.800 USD pro Unze) jetzt nur noch das Basisszenario ist.

In den USA drohe jetzt eine zweistellige Inflationsrate, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) im Februar einen Stand von 7,9% erreichte. Denn das war, bevor der größte Teil der durch die russische Invasion der Ukraine ausgelösten Rohstoffpreisanstiege erfolgte, so die Analysten.

Wie erwartet hat die US-Notenbank am gestrigen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Dabei handelte es sich um die erste Zinserhöhung seit 2018. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zudem, die US-Wirtschaft sei in der Lage, sechs weitere Zinsschritte zu verkraften, was darauf hindeutet, dass sich die Notenbank verstärkt dem Kampf gegen die zuletzt rasant gestiegene Inflation widmen will. Der Goldpreis erholte sich im Anschluss von seinen Tagesverlusten und schloss bei 1.927,20 USD pro Unze. In Europa geht es heute Morgen zunächst weiter aufwärts.

