Das Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA wird eine Geschäftsbeziehung mit dem Start-Up Solar Foods eingehen. Der Auftrag umfasst die Lieferung eines alkalischen Elektrolyseursystems, das grünen Wasserstoff für die Herstellung von Lebensmitteln produziert.

Solar Food ist ein Start-Up aus Finnland und hat sich auf die Herstellung des essbaren Proteins Solein spezialisiert, was in der ersten Jahreshälfte 2023 erstmals vom Band laufen soll. Aus Wasser, Nährstoffen, Kohlenstoffdioxid sowie erneuerbaren Strom soll das Protein in einem speziellen Bioprozess hergestellt werden.