Das Leasingneugeschäft der auf IT und Bürokommunikation spezialisierten Firma betrug im vergangenen Geschäftsjahr 1,7 Milliarden Euro. Lag die Dividende für das Jahr 2020 bei 26 Cent, will man den Aktionären für das zurückliegende Jahr 51 Cent ausschütten.

Trotz der Risiken für das Geschäft durch den Krieg in der Ukraine peilt das SDAX-Unternehmen für das Jahr 2022 einen Umsatz von bis zu 2,2 Milliarden Euro an. Bis zum Jahr 2024 will die Führungsriege ihr Leasingneugeschäft verdoppeln.

Warburg-Analyst Marius Fuhrberg bewertet den vorgelegten Geschäftsbericht 2021 als positiv: "Die endgültigen Zahlen übertrafen unsere Annahmen in Bezug auf die Rentabilität aufgrund einer weiteren Verbesserung der Verlustquote." Er sieht Grenke auf einem guten Weg: In Verbindung mit einem zuversichtlichen Ausblick für 2022 und noch ehrgeizigeren Zielen für 2024 sollte dies ein erster Schritt sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Der Aktie sollte das Rückenwind verleihen. Sein Fazit: "Es unterstreicht unseren Eindruck, dass Grenke zur Normalität zurückkehrt und wieder einen näheren Blick wert sein könnte." Das Kursziel setzt Fuhrberg auf 37 Euro.

An der Börse kommen die Zahlen und die Prognosen gut an. Die Aktie kletterte am Donnertag um circa 16 Prozent und befindet sich am Nachmittag knapp über der 30-Euro-Marke.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion