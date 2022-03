Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Ein weiteres Belastungsthema könnte nun wieder Corona werden. Aus China kommen beängstigende News, und auch die Fallzahlen in Deutschland steigen.

Eine erste Zinsanhebung seit dem Jahr 2018 ist der Auftakt zur Zinswende. Darauf reagiert vor allem auch der Goldpreis, der kurzfristig an die 1.900 US-Dollar fiel.

Dieses wird weiter vom Thema Ukraine und den Friedensbemühungen dominiert. Dabei geriet die Fed gestern jedoch erst einmal in den Fokus

Der DAX hatte am Mittwoch einen sehr starken Tag gezeigt und gerät nun in die Konsolidierung. Wie weit kann diese gehen?

