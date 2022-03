Die LME setzte am Donnerstag ein Tageslimit für Nickel von 8 Prozent nach oben und unten fest und erhöhte damit das Limit von 5 Prozent. Als der Markt öffnete fielen die Futures um das Tageslimit von 8 Prozent auf $ 41.945 je Tonne. Die Börse hatte den Nickelhandel in der vergangenen Woche ausgesetzt, nachdem der Preis des Metalls auf über $ 100.000 pro Tonne gestiegen war.

Die LME hatte den Handel am 8. März ausgesetzt und nach einem - wie sie es nannte - "noch nie dagewesenen" Preisanstieg alle Geschäfte gestrichen. Die Börse stellte auch neue Regeln auf, um extreme Preisschwankungen bei Nickel und anderen Metallen zu verhindern.



Hintergrund des Preisanstiegs war der Kampf des Metallmagnaten Xiang Guangda, der massive Nachschussforderungen an seine Banken und Makler zu zahlen hatte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Xiangs Unternehmen, die Tsingshan Holding Group, soll Milliarden von Dollar an Verlusten durch Absicherungen auf Nickel angehäuft haben.



Anleger, die dennoch an der Entwicklung der Metalle partizipieren wollen, haben gute Alternativen auf andere ebenfalls interessante Märkte auszuweichen. So ist Silber aufgrund der hohen industriellen Nachfrage, insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien zuletzt gefragt gewesen.



Silberpreis mit neuem Schwung

Der Silberpreis ist in diesem Jahr um knapp 9 Prozent gestiegen und hat außerdem den Abwärtstrend seit Sommer 2021 durchbrochen. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde überschritten. Allerdings ging der MACD (Momentum) - mit dem jüngsten Rückgang beim Silberpreis vom Jahreshoch bei knapp 27 Dollar - ebenfalls leicht zurück. Dennoch bleibt das Jahreshoch im Visier der Anleger, allerdings sollte die 200-Tagelinie nicht mehr unterschritten werden, um das positive Chartbild zu erhalten.