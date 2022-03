10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 03/22.

10:00 Uhr, EU: EZB, Geldmenge M3.



15:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 25.03.2022 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:00 EUR EU-Gipfel 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 15:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen 15:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 17:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht 17:45 CAN BoC Gravelle Rede



