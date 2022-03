Nach Auflösung der Monate andauernden Konsolidierungsphase aus Anfang dieses Jahres zwischen 113,5190 und einem potenziellen Doppelhoch um 116,3000 JPY gelang es eine weitere und damit fünfte Kaufwelle direkt an die Verlaufshochs aus 2017 bei 118,6620 JPY zu vollziehen. Damit liegt seit Anfang letzten Jahres nun eine vollständige Impulswelle vor, die durchaus in eine gesunde Konsolidierung an den genannten Verlaufshochs aus 2017 übergehen könnte. Bestehende Long-Positionen können daher jetzt sukzessive reduziert und Gewinne ein kassiert werden.

Zu hohe Hürde

Die kurzfristigen Kursmuster deuten ganz klar auf eine zeitnahe Konsolidierung hin, diese könnte in einem ersten Schritt zu einem Abpraller von 118,6620 JPY führen und würde damit Abschläge auf 117,6960 JPY sehr wahrscheinlich machen. Ein weiteres Unterstützungsniveau findet das Paar an dem vorherigen Doppelhoch um 116,3520 JPY aus Anfang 2022 vor. Von dort aus könnte dann ein erneuter Angriff auf die Verlaufshochs aus 2017 starten. Ein direkter Vorstoß bullischer Marktteilnehmer würde dagegen unmittelbare Ziele um 120,00 JPY aktivieren.