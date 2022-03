CMC Espresso Hier passt was nicht zusammen, Vorsicht ist geboten!

Handelt der Markt, was er gerne hätte? Immerhin hat der S&P 500 Index die beste dreitägige Performance hingelegt seit Dezember 2020 - ist die Rally jetzt also vorüber? Eine wichtige Frage, was denkt ihr?

