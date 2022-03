In den vergangenen Monaten wies der Kursverlauf der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) beträchtliche Kursschwankungen auf. Notierte die Aktie noch Anfang November 2021 bei 300 Euro, so war sie am 7.3.22 zeitweise um 43 Prozent billiger bei 170,08 Euro zu bekommen. Nach der Veröffentlichung der guten Vorjahreszahlen übersprang die Aktie wieder deutlich die 200-Euro-Marke. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Adidas-Aktie bei 212,90 Euro.

Wegen der nach wie vor als attraktiv eingeschätzten Fundamentaldaten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 350 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von 225 Euro annähern, auf dem sie noch vor einem knappen Monat notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.