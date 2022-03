Endeavour Mining (TSX EDV / WKN A3CSCF) hat 2021 insgesamt 1,536 Mio. Unzen Gold produziert. Damit hat man, wie es hieß auf Grund der Performance der Minen Houndé, Ity, Sabodala-Massawa und Mana, das obere Ende der Prognosespanne von 1,365 bis 1,495 Mio. Unzen übertroffen – und nebenbei einen Produktionsrekord aufgestellt.

Dabei lagen die so genannten all-in sustaining costs (AISC) bei 885 USD pro Unze und damit trotz der Preisinflation, die auch an der Goldminenbranche nicht vorbeigeht, in der geplanten Spanne von 850 bis 900 USD pro Unze. 2021 war damit Endeavour zufolge das neunte Jahr in Folge, in dem man sowohl die Produktions- als auch die AISC-Prognose übertreffen konnte.