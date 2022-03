Wahrscheinlich wird EUR/USD endgültig am Widerstand bei 1,112 USD abprallen und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzen. Ein neues Short-Signal würde bei einem Kursrückgang unter den 10er-EMA generiert werden, in diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 1,09 Dollar zu rechnen.

EUR/USD - Abprall am Widerstand

