Nur 65 Prozent der 330 Millionen US-Amerikaner sind zweifach geimpft. Darüber hinaus haben 44 Prozent davon eine dritte Impfung erhalten. In Deutschland ist inzwischen rund 58 Prozent der Bevölkerung geboostert.

Die Moderna-Aktie liegt am Freitagnachmittag auf der Handelsplattform Tradegate mehr als vier Prozent im Plus. Die Aktie hat in den letzten sechs Monaten eine lange Talfahrt hinter sich. Von über 400 Euro im vergangenen September taumelte der Kurs bis auf 100 Euro in den Keller.

Starke Geschäftszahlen, die selbst viele Analysten überraschten, sorgten Ende Februar für neue Hoffnung. In diesem Jahr will Moderna mindestens 19 Milliarden US-Dollar mit seinem Impfstoff einnehmen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion