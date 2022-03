Aktienanalyse Micron Technologies: Irgendwann fallen sie alle

Die Bäume wachsen nicht in den Himmeln, auch wenn es einem an der Börse manchmal so vorkommt. Schaut man sich die Kursentwicklung des S&P500 seit dem Crash im März 2020 an, konnte man sich zeitweise nur wundern.

Tag um Tag kletterten die Kurse und erreichen einen Rekordwert nach dem anderen. Was man dabei gerne vergisst, ist die Tatsache, dass es sich hierbei um den Durchschnitt von 500 Aktien handelt. Viele Einzelwerte sind noch sehr viel stärker gestiegen. Mitunter auf ein Niveau, welches absolut nicht mehr nachvollziehbar war. In vielen Fällen kletterte die Bewertung, also beispielsweise das KGV oder KUV, nicht nur auf das höchste Niveau aller Zeiten, sondern auf das Doppelte oder Dreifache von dem, was jemals zuvor bezahlt wurde. Nehmen wir zum Beispiel PayPal. Das KGV pendelte in all den Jahren seit dem Börsengang weitgehend zwischen 30 und 50. Im Zuge der Rallye von 2020/21 stieg das KGV aber im Hoch auf 86. Dass das nicht haltbar sein würde, war abzusehen. Aktien pendeln nicht über fünf, zehn oder zwanzig Jahre in gewisse Bewertungskorridore und lösen sich dann vollkommen davon. Das kommt so gut wie nie vor und dann meist graduell und nicht von heute auf morgen. Es gibt aber auch andere Aktien, bei denen die Lage ganz anders ist. Sie sind zwar ebenfalls durch die Decke gegangen, die reale Entwicklung der Geschäftszahlen hat aber mitgehalten und sie waren und sind nicht teuer. Der Meister im Ring Ein Beispiel ist Micron Technologies, einer der weltweit führenden Hersteller von Arbeitsspeicher (DRAM) und Flash-Speicher (Nand/SSD). Das ist ein außerordentlich wachstumsstarkes Geschäft mit makroökonomischem Rückenwind, denn die Datenmengen steigen immer weiter. Dementsprechend steigt der Bedarf an Speichermöglichkeiten, die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung muss steigen und vor allem die Menge der verarbeiteten Daten steigt. Das gilt in Zeiten von Rechenzentren, Cloud und smarten Geräten umso mehr. Daher ist es umso erstaunlicher, dass so ein wichtiger und gigantischer Markt wie Arbeitsspeicher weltweit von nur drei Akteuren beherrscht wird. Neben Micron sind das Samsung und SK Hynix. Lassen wir die Zahlen sprechen 2016 war der Trackrecord bereits überzeugend, die starke Positionierung im Sektor bekannt. Die Nachfrage im Bereich Arbeitsspeicher & Co. war in der Vergangenheit unmittelbar von den Investitionszyklen im IT-Bereich geprägt. Trotzdem kam die Aktie massiv unter Druck, wie das bei zyklischen Werten in den schwachen Phasen…