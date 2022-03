Aktuell befindet sich der S&P 500 bei 4.420 Punkten. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Durchbruch des S&P 500 über den 50er-EMA gelingt. In diesem Fall wäre zunächst ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 4.480/4.500 Punkten wahrscheinlich.

Am Vortag hieß es im Insight: "Im Bereich von 4.400 Punkten befindet sich ein massiver Widerstand. Wahrscheinlich wird der S&P 500 in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen und Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 4.300 Punkten nehmen. Geht es tiefer, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum Unterstützungsbereich bei 4.160 Punkten zu rechnen."

S&P 500 - Abprall am 50er-EMA nach unten?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer