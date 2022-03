NASDAQ setzt den Trend fort

Die Analyse vom 17.03.2022 wies auf eine weitere steigende Trendwelle hin.

Die Elliottwaver Software wurde am Vormittag auf Short und am Nachmittag auf Long gestellt

Priorität haben Trades mit kurzen Stopps

Chart 1: F-DAX Am frühen Morgen zeigten die Bars Magenta Bars an - ein Signal für fallende Kurse. Wenig später erschien das Shortsignal (rot gerahmtes Rechteck). Der Trendkanal wechselte auf fallend. Als die Bars von orange auf grau wechselten eröffnete die Software eine Shortposition. Ein kurzer Stopp konnte so eingesetzt werden. Gewinn 154 Punkte





Der Marktscanner wurde für den Nachmittag auf Long eingestellt. Er scannt die Märkte nach Long Signalen und findet Trades für den NASDAQ und den S&P 500.

Chart 2: Gemäß der der Analyse wurden Einstiege für steigende Kurse gesucht. Beim NASDAQ bildete sich ein Long Signal (grün gerahmtes Rechteck) Im Anschluss wurde der Trade so gesetzt, dass nur ein kleiner Stopp notwendig ist. Der Stopp wurde in den Gewinn gesetzt. Gewinn 140 Punkte.

Chart 3: Das Long Signal für den S&P 500 entstand schon gegen 13:30 Uhr (grün gerahmtes Rechteck). Der Stopp wurde in die roten Bars gelegt. Gewinn 11 Punkte

Ihr Rüdiger Maaß

Risikodisclaimer:

Der Handel mit Futures, Forex und CFD s birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ein Investor kann möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, bzw. Teile des Risikokapitals. Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung der Finanzsituation ergibt bzw. keinen Einfluss auf das Leben mit sich bringt. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für die Zukunft

Risk Disclosure:

Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style.Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure:

Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk,and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example,the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.