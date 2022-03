Der Hexensabbat-Mythos ist nicht tot zu kriegen

Im gestrigen Stockstreet-Marktbericht war hingegen aus der Feder von Bernd Raschkowski bereits Folgendes zu lesen: „Ab und zu gibt es aufgrund dessen kleine Schwankungen an den Märkten, meistens ist der Verfallstag jedoch ein Non-Event.“ Und vielleicht erinnern Sie sich, dass ich diesen Mythos von ungewöhnlichen Kursbewegungen an Verfallstagen, den auch andere Medien immer wieder verbreiten, bereits in der Vergangenheit als haltlos entlarvt habe – siehe „ Sind Verfallstage wirklich volatiler als andere Handelstage? “.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet gestern, dass am sogenannten Hexensabbat Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien verfallen. Das ist auch völlig korrekt. Dazu bedient die Nachrichtenagentur allerdings einen weit verbreiteten alten Börsenmythos, indem sie schreibt: „Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.“. Und: „An diesem dreifachen Verfallstermin kommt es häufig zu scheinbar unerklärlichen Kursverwerfungen - weshalb Börsianer auf das Bild tanzender Hexen zurückgreifen.“

Lediglich erhöhte Handelsvolumina

Am 17.07.2020 hatte ich geschrieben, mir sei keine Statistik bekannt, „die belegt, dass es an Verfallstagen anders zugeht als an anderen Handelstagen, zumindest was die Volatilität angeht. Das Handelsvolumen ist dagegen durchaus erhöht, allerdings in der Regel nur am sogenannten Hexensabbat, also an den großen Verfallstagen, die vier Mal im Jahr stattfinden und an denen besonders viele Terminkontrakte, insbesondere die Futures, auslaufen.“ Dazu lieferte ich folgende Grafik:



(erstellt mit: MarketMaker)

Im unteren Chartteil sind die Verfallstage markiert – in rot die großen Verfallstage, in blau die übrigen. „Und offensichtlich ist nur an den großen Verfallstagen ein klar höheres Handelsvolumen zu erkennen. Die dazugehörigen Tageskerzen sind aber völlig unauffällig“, hieß es dazu schon vor mehr als 1,5 Jahren.

Das Gerücht hält sich hartnäckig

An dieser Tatsache hat sich bis heute nichts geändert. Und dennoch hält sich dieser Mythos von „stark schwankenden Aktienkursen“ und „scheinbar unerklärlichen Kursverwerfungen“ hartnäckig. Es ist sehr schwierig gegen solche Börsen-Mythen anzuschreiben, weil sie sich in den Köpfen so vieler Redakteure festgesetzt haben und nicht mehr überprüft werden.