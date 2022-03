Der US-Dollar dominiert gegenwärtig das Handelsgeschehen gegen Japanischen Yen. Der Ausbruch über eine markante Widerstandszone hat dem US-Dollar noch einmal ein frisches Kaufsignal geliefert. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich aus Sicht des US-Dollars einiges getan.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.01. hieß es unter anderem „[…] Der US-Dollar hat wieder das Kommando übernommen und baut gegen den Japanischen Yen Momentum auf. Die nächsten Aufgaben sind klar definiert – der US-Dollar muss über die 115,5 JPY und 116,3 JPY, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf 114,0 JPY begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist unverändert auf 112,5 JPY zu verorten. In den kommenden Handelstagen werden zahlreiche wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Diese könnten für frische Impulse in jedwede Richtung sorgen.“

In der Folgezeit attackierte der Greenback vehement die Widerstände bei 115,5 JPY und 116,3 JPY, konnte zunächst jedoch keine Erfolge erzielen. Erst kürzlich hob der US-Dollar den vermeintlich festsitzenden Deckel. Sofort entwickelte sich Aufwärtsdynamik.

Der US-Dollar lief über die 119 JPY und geriet damit in Reichweite zur psychologisch wichtigen Zone um 120 JPY. Der untere Langfristchart auf Monatsbasis (sh. unten) zeigt weitere potentielle Bewegungsziele auf. Außer den 120 JPY kristallisiert sich der Bereich um 124 JPY als mögliches, übergeordnetes Ziel heraus. Mit Blick auf die davor liegenden Widerstände dürfte das Erreichen der 124 JPY allerdings kein ganz so einfaches Unterfangen werden.

Kurzum. Der US-Dollar hat das Momentum auf seiner Seite, auch wenn er sich zuletzt etwas zögerlich zeigte. Auf der Oberseite liegen die nächsten möglichen Bewegungsziele bei 120 JPY und übergeordnet bei 124 JPY. Obacht ist dennoch geboten. Das bullische Szenario ist auf der Unterseite klar abgegrenzt. Sollte es für den Greenback unter die 116,3 JPY oder gar unter die 115,5 JPY gehen, wäre das bullische Szenario unserer Einschätzung nach erst einmal obsolet.