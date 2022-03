Mit Cannabis-Aktien war in den letzten Monaten kein Blumentopf zu gewinnen. Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar.

Auch hier dominieren bislang veritable Abwärtstrends das Handelsgeschehen. In den letzten Handelstagen bzw. –wochen gab es allerdings interessante Entwicklungen, die aus charttechnischer Sicht durchaus die (vorsichtige) Hoffnung auf einen Boden nähren. Ob dieses Szenario jedoch weiter Form annehmen wird, dürfte sich bereits kurzfristig entscheiden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.01. thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen sowie die charttechnische Verfassung der Aktie. Hierzu hieß es unter anderem „[…] Bereits zum Jahreswechsel rückte der Bereich von 2,0 CAD in den Fokus des Handelsgeschehens. Im neuen Jahr setzte sich die Kursschwäche dann weiter fort. Die Aktie unterschritt mittlerweile die Marke von 2,0 CAD, die nicht nur psychologische Bedeutung hat. Damit wurde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst. Damit eröffnet sich auf der Unterseite nun weiteres Abwärtspotential. Selbst ein Test des markanten Tiefs aus dem Jahr 2020, das damals im Bereich von 1,35 CAD ausgebildet wurde, ist nicht auszuschließen. [...] Kurzum. Auch OrganiGram Holdings scheint bei der Kursentwicklung im neuen Jahr zunächst nahtlos an die Performance des Vorjahres anknüpfen zu wollen. Die Aktie ist aber mittlerweile überverkauft. Mit Gegenbewegungen muss daher gerechnet werden. Allerdings erlangen diese erste Relevanz, sollten sie OrganiGram über die 3,0 CAD zurückbringen. Auf der Unterseite könnte es nun hingegen bitter werden, wenn keine Entlastung kommen sollte.“

In der Folgezeit geriet der Kursbereich von 1,65+ CAD in den Fokus des Marktes. Mehrere Male bestätigte OrganiGram dieses Kursniveau. Der Aktie gelang es somit, in diesem Bereich einen bis dato tragfähigen Boden auszubilden.

Auf der Oberseite hielten sich die Bemühungen jedoch in Grenzen. Nachhaltige Aufwärtsdynamik wollte sich nicht einstellen. Eine charttechnische Entlastung blieb aus. Der Bereich von 2,0 / 2,2 CAD erwies sich diesbezüglich als Spielverderber. Das fehlende Aufwärtsmomentum mahnt aus charttechnischer Sicht unverändert zur Vorsicht.

Kurzum. Die Aktie befindet sich in einer ambivalenten Lage. Zum einen sind die Ansätze einer Bodenbildung durchaus zu erkennen. Auf der anderen Seite mangelt es auf der Oberseite unverändert an Durchschlagskraft. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 2,0 / 2,2 CAD könnte aber dahingehend einen wichtigen Impuls liefern. Nachhaltige Entspannung ist unserer Einschätzung nach unverändert erst bei einem Comeback der Aktie oberhalb von 3,0 CAD zu erwarten. Das ganze Thema Bodenbildung würde obsolet werden, sollte die Aktie die 1,65 CAD deutlich unterschreiten.