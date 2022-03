Nach Auflösung der Unterstützung um 167,50 Euro wurde für den Euro-Bund Future ein Verkaufssignal vorausgesagt, dieses sollte in den Bereich zwischen 160,00 und 161,00 Euro abwärts führen. Dieses Kunststückchen wurde mit den Abschlägen aus der letzten Woche nun endgültig absolviert, aktuell versucht sich das Barometer nun an einer Trendwende genau in diesem Bereich. Noch ist dieses Szenario als vorläufig einzustufen, mit jedem Kursgewinn nehmen die Chancen auf eine Gegenbewegung aber merklich zu.

Hoffnungsvolle Signale auf Tagesbasis

Ausgerechnet im Tageschart zeigt sich seit vier Tagen ein potenzielles Umkehrmuster, für eine Aktivierung bedarf es jedoch eines Kurssprungs mindestens über 162,00 Euro. In diesem Fall wären anschließend Zugewinne zunächst an 163,20 und darüber an die Barriere aus Mitte Februar um 164,35 Euro möglich. Entsprechend können interessierte Anleger hiervon profitieren. Ein Absturz unter 160,00 Euro dürfte allerdings das zarte Pflänzchen schnell zunichtemachen und weitere Abschläge auf 159,19 oder ggf. sogar die Oktobertiefs aus 2018 bei 157,33 Euro hervorrufen.