Die Amazon Aktionäre und alle die es werden wollen, warten vermutlich seit Jahren auf diese Meldung und nun ist sie da. In der Nacht vom 09.03.2022 meldete Amazon der US-Börsenaufsicht SEC, dass ein Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 geplant ist. Darüber hinaus verkündete Amazon, dass man zusätzlich eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen wird. Zwar hat das Management von Amazon einem Aktiensplit zugestimmt, jedoch ist noch die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Die Versammlung soll am 25.05.2022 stattfinden. Jeder Aktionär, mit Geschäftsschluss des 27.05.2022, erhält für eine Amazon-Aktie 19 weitere. Die zusätzlichen Anteile erhalten die Aktionäre voraussichtlich am 03.06.2022. Der Split-bereinigte Handel beginnt am 06.06.2022. Der Aktienrückkauf von bis zu 10 Milliarden US-Dollar wird unregelmäßig von Zeit zu Zeit getätigt.

Zum Chart

Längerfristig betrachtet hat der Kursverlauf seit Anfang August 2020 eine Seitwärtsrange ausgebildet, die zwischen den Levels 2899,81 US-Dollar und 3552,25 US-Dollar eingefasst ist. Seit März 2021 ist eine zaghafte Aufwärtsdynamik zu beobachten gewesen, welche durch die Veröffentlichung des Q2-Zahlenwerks am 29. Juli 2021 aber zu einem 7,5 prozentigen Kursrückgang in Form eines Gaps führte und den Trend beendete. Ab Januar 2022 wurde die Amazon-Aktie vom Rücksetzer bei den Wachstumswerten erfasst und verlor bis 24. Januar 20 Prozent. Die Öffnung der Bücher am 29. Juli 2021 sorgte für ein Overnigth Gap im Ausmaß von 7,5 Prozent nach unten. Seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Earnings am 29. Juli konnte der Kursverlauf der Amazon-Aktie die Performance der Benchmark NASDAQ 100 bis dato halten. Die aktuellsten vier Handelstage waren von starken Kurszuwächsen im Ausmaß von 13 Prozent geprägt. Die aktuelle Kursentwicklung ist in dem Widerstandsbereich beim Level rund um den Wert bei 3225,01 US-Dollar vorgestoßen und könnte diese Barriere nachhaltig überwinden. Das nächste Ziel sollte der Bereich ab dem Level von 3430,05 US-Dollar und 3542,84 US-Dollar sein.