Daimler-Truck im Rampenlicht

Im Deutschen Aktienindex wird die Luft zunehmend dünner, nachdem der Markt gut die Hälfte seiner Verluste vom Allzeithoch innerhalb der laufenden Bärenmarktrally wieder aufgeholt hat. Aber auch die geopolitischen Unsicherheiten reißen nicht ab: Von den laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommen nicht wirklich Ergebnisse und der Ölpreis zieht wieder an. Es käme also nicht überraschend, wenn der DAX nach seiner fast 2.000-Punkte-Rally nun erst einmal wieder den Weg nach unten einschlägt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte bei RoboMarkets, vor.

Auch an der Zusammensetzung des DAX ändert sich zum heutigen Handelsstart etwas. Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf sowie Siemens Energy steigen in den MDAX ab. Ihre Plätze nehmen der Rückversicherer Hannover Rück und der Daimler-Ableger Daimler Truck ein. Gerade für das junge Unternehmen Daimler Truck, das im Dezember vom Stuttgarter Autobauer abgespalten wurde, bietet der Aufstieg in die erste Börsenliga eine gute Chance. Da der Kursverlauf seit dem Börsenstart eher enttäuschend ausfiel, könnte dies nun der Aktie den nötigen Aufwind bringen.

Und ein alter Bekannter rückt am heutigen Tag wieder in den Blickpunkt: der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der Investoren wegen einer drohenden Insolvenz vor einigen Monaten noch gut in Erinnerung sein sollte. Der Handel in der Aktie wurde erneut ausgesetzt. Dies ist besonders brisant, da am Mittwoch eine große Anleihe über 2 Milliarden Dollar zur Rückzahlung ansteht. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls des Konzerns ist wieder real. Dies könnte in einem angespannten Marktumfeld aus Ukraine-Krieg, Inflation und Lieferkettenproblemen einen explosiven Cocktail ergeben. Entscheidend ist daher, ob die Zahlung am Mittwoch geleistet, verschoben oder nicht vollständig gezahlt wird.