Der DAX hat letzte Woche rund 1.000 Punkte zugelegt. In der Woche davor waren es auch schon 1.000 Punkte, zumindest vom Tief aus gerechnet. Damit dürfte der Großteil der Erholung nach dem Ukraine Absturz zunächst gelaufen sein. Theoretisch kann es charttechnisch zwar sogar noch bis 15.500 gehen, dort verläuft aktuell die 200 Tage Linie. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür scheint nicht so hoch, wie die eines Rücksetzers. Die Markttechnik im Dax ist nach der 2000 Punkte Erholungsrally leicht überkauft. Das deutsche Börsenbarometer startet heute zunächst etwas leichter in die neue Handelswoche, holt die Verluste aber in den ersten Handelsminuten schnell wieder auf uns steigt sogar ins Plus. Der VDAX hat seine Spitze bei 48 überschritten, letzter Stand am Freitagabend 31,34. Dabei bleibt es auch heute zur Eröffnung.