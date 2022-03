Metaverse – Die digitale Zukunft?

Das Metaverse ist eine digitale Welt, in der man sich in Echtzeit treffen und interagieren kann, und ein Ort, an dem in Zukunft fast alles möglich sein könnte. Aber hat das Metaverse das Zeug, zur nächsten, großen technologischen Entwicklung zu werden? Das Thema sorgte zuletzt für Aufmerksamkeit – und könnte sowohl für Unternehmen als auch für Anleger Chancen eröffnen. Vontobel bietet mit der WKN VX7CVA ein Strategiezertifikat auf das Thema an.

Metaverse – der virtuelle Zwilling

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Büro, setzen sich an Ihren Arbeitsplatz, trinken in der Pause einen Kaffee mit Ihren Kollegen oder sitzen gemeinsam in einem Meetingraum, um eine Besprechung abzuhalten. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie das alles virtuell gemacht haben – real sitzen Sie zu Hause an Ihrem Schreibtisch. Ihr ganzer Arbeitsablauf hat virtuell stattgefunden: im Metaverse, einem virtuellen Zwilling unserer realen Welt.

Die Möglichkeiten, die das Metaverse bietet, und was man in dieser virtuellen Welt tun kann, sind noch viel weitreichender. Wie auch in der realen Welt soll es möglich werden zu arbeiten, zu reisen, Freunde zu treffen, Konzerte zu besuchen oder Häuser zu kaufen. Anders als die Situation, die rein virtuell stattfindet, können die Kosten dafür allerdings sehr real werden. So gehören Immobilien, Luxusgüter und Kunst zu den aktuell teuersten Gütern in den verschiedensten virtuellen Welten. Und wie auch im echten Leben steigen die Preise und Umsätze im Metaversum rasant an. Bereits im Jahr 2024 soll das Geschäft rund um das Metaverse rund 800 Milliarden US-Dollar umfassen, schenkt man dem Finanzinformationsdienst Bloomberg Intelligence glauben – und die Wachstumsmöglichkeiten sind damit noch nicht ausgeschöpft. Es lockt ein gewaltiger neuer Markt.

Aber was genau ist das Metaverse eigentlich?

Als nächste Generation des Internets angesehen, ist das Metaversum ein Ort, an dem die physische und die digitale Welt zusammenkommen. In diesem „Netz der Zukunft“ wird das Internet, wie wir es heute kennen, mit neuen, virtuellen Welten und Elementen aus der realen Welt in einer innovativen Konstruktion zusammengefasst. Als Weiterentwicklung sozialer Technologien ermöglicht das Metaversum den digitalen Abbildern von Menschen, sogenannten Avataren, die Interaktion miteinander in einer Vielzahl von Situationen. Ob bei der Arbeit, im Büro, beim Besuch von Konzerten oder Sportveranstaltungen oder sogar beim Anprobieren von Kleidung – das Metaversum bietet einen Raum für endlose, miteinander verbundene virtuelle Gemeinschaften. Ermöglicht wird der Zugang durch den Einsatz von Virtual-Reality-Headsets (VR), Augmented-Reality-Brillen (AR), Smartphone-Apps oder anderen Geräten. Es handelt sich also um eine virtuelle Parallel-Realität, in der alle Teilnehmenden miteinander vernetzt sind.