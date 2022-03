RWE - Durchrutsch unter den 10er-EMA?

Am Freitag hieß es im Insight: "Aktuell profitieren die Aktien noch von der allgemeinen Aktienmarkterholung. Mit dem heutigen Verfallstermin an den Terminmärkten könnte die Erholung aber auslaufen.Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkt dar. Aktuell ist weiter mit einem Abprall der RWE-Aktien am Widerstandsbereich um 38,00 Euro nach unten zu rechnen." Dies hat bisher gepasst.

Anlaufziel wäre bei einem nachhaltigen Abprall nach unten und einem Kursrückgang unter den 10er-EMA die Unterstützung bei 35,40 Euro. Darunter wäre dann mit einem Kursrückgang zur nächst tieferen Unterstützung bei 33,80 Euro zu rechnen. Geht es tiefer, könnte dann das Verlaufstief bei 32,58 Euro angelaufen werden, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte.