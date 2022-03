STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger setzen auf Landwirtschaft



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deere & Company (WKN MA95H5) Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Landmaschinenhersteller Deere & Company legen sich die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ins Depot. Deere & Company ist mit über 69.000 Beschäftigten der weltgrößte Landmaschinenhersteller. Am Vormittag erreichte die Deere-Aktie mit 379 Euro ein neues All-Time-High. 2. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD171B)

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelhersteller K+S ein. Zu Wochenbeginn schaffte die Aktie den Sprung über den charttechnischen Widerstand aus den Jahren 2017 und 2018 bei 25 Euro. Mit 26,60 Euro liegt die K+S-Aktie über 5% im positiven Bereich. 3. Knock-out-Call auf Amazon (WKN MC7RE8)

Ein Knock-out-Call auf Amazon wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Letzten Donnerstag schloss Amazon die 8,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des Hollywood-Studios Metro Goldwyn Mayer (MGM) ab. Damit wandern bekannte Filme wie Rocky und James Bond zu Amazon und ergänzen dessen Amazon Prime- und Amazon Studio-Angebot. Heute gibt die Amazon-Aktie um 0,7% auf 2.902 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich zum Wochenauftakt in einer recht engen Handesspanne von 15 bis -20 Punkten. Die Stuttgarter Derivateanleger sind sich offensichtlich uneins über die weitere Entwicklung im DAX. Der deutsche Leitindex selbst zeigt sich gegenüber den vorherigen Handelstagen weitaus weniger volatil.

Börse Stuttgart auf YouTube

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)