Die Stimmung an den Märkten hängt am Ukraine-Krieg

Hoffnung treibt Kurse: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutliche Gewinne verzeichnet. Vor allem Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ließen die Anleger wieder kräftig bei den Dividendenpapieren zugreifen. Dass die Unsicherheit aber unverändert groß war, zeigte sich in der zweiten Wochenhälfte, als zurückhaltendere Berichte zu diesem Thema die Stimmung der Marktteilnehmer belasteten. Zur Nervosität trugen auch generelle Sorgen um die Folgen des Kriegs bei, die von den überraschend stark gesunkenen ZEW-Konjunkturerwartungen neue Nahrung erhielten. Auftrieb gaben dagegen gute Vorgaben der US-Börsen – und hier insbesondere aus dem Technologiesektor –, auch der große Verfallstermin am vergangenen Freitag sorgte für Dynamik. Hier machten sich Bemühungen großer Akteure bemerkbar, Kurse in die gewünschte Richtung zu lenken. Die Zinsanhebung der US-Notenbank war erwartet worden und blieb insofern ohne größere Auswirkungen auf das Geschehen an den Aktienbörsen.Robert Ertl, Börse München, mit dem Marktkommentar zur Woche.

DAX legte deutlich zu

Nach einer schwankungsreichen Woche zählte der Titel von HelloFresh zu den Gewinnern und legte zweistellig zu.

Anleihen: Auf Wochensicht merklich nachgegeben

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche geschwankt, auf Wochensicht aber merklich nachgegeben. Die Erwartung einer diplomatische Einigung zwischen Russland und der Ukraine ließen die als sicher geltenden Bundespapier weniger attraktiv erscheinen. In der Folge ging es bei den Renditen aufwärts, die der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihen erreichten ihren höchsten Stand seit Ende 2018. Konkret stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von 0,24 auf 0,37 Prozent. Die Umlaufrendite zog von 0,12 auf 0,22 Prozent an.

USA: Von den Verlusten erholt

Die US-Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche kräftig von ihren vorangegangenen Verlusten erholt. Hoffnungen auf eine Lösung im Ukrainekrieg gaben auch hier Auftrieb. Der Dow-Jones-Index stieg um 5,5 Prozent auf 34.754,93 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index gewann 6,2 Prozent auf 4.463,12 Zähler. Beim technologielastigen Nasdaq-100-Index ging es um 8,4 Prozent nach oben auf 14.420,08 Punkte.

Ausblick: Aufwärtstrend gestoppt?

So erfreulich die kräftigen Kursgewinne der Vorwoche waren, mehr Ruhe an den deutschen Aktienbörsen sollten die Anleger in der aktuellen Woche nicht erwarten. Und, folgt man der Meinung des Gros der Analysten, auch keine Fortsetzung der jüngsten steilen Aufwärtsbewegung. Ein Teil dieser Gewinne dürfte nämlich nach Ansicht von Beobachtern dem großen Verfallstag an den Terminbörsen Ende vergangener Woche geschuldet sein. Wohin es in den kommenden Tagen geht, dürfte wenig überraschend von den weiteren Entwicklungen im Krieg in der Ukraine abhängen beziehungsweise von möglichen Fortschritten in den Verhandlungen zwischen dieser und Russland. Sollten sich hier Signale für ein baldiges Ende des Krieges ergeben, dürfte das die Stimmung an den Märkten steigen lassen, im umgekehrten Fall könnte es erneut nach unten gehen.

Eingetrübte Weltlage