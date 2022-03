Eine Möglichkeit, seine Anlagestrategie etwas besser auf die neue Zeit an den Märkten einzustellen, ist die Integration von Value-Titeln. Value? War das nicht immer etwas für die Langweiler, die Spießer unter den Investoren? Nun, wenn man die Investorenlegende Warren Buffett als solchen bezeichnen möchte, mag an diesem Vorbehalt etwas dran sein. Niemand wird Buffett allerdings den jahrzehntelangen Erfolg absprechen können. Sein Geheimnis: Value.

Was bedeutet die Value-Strategie?

Value-Investoren, viele beziehen sich auf den Begründer der Strategie: Benjamin Graham, begreifen Aktien niemals als Spekulationsobjekt, mit dem man kurzfristig Gewinne machen kann. Aktien werden vielmehr in ihrer eigentlichen Bedeutung begriffen: Als verbriefter Anteil an einem Unternehmen, an dessen Erfolg man teilhat. Dabei geht es immer um die langfristige Perspektive. Was heute gilt, soll nach einem längeren Zeithorizont Bestand haben. Kurzfristige Trends oder das große makroökonomische Umfeld interessieren nur am Rande.

Unternehmen, die sich in diesem Sinne für Value-Investoren qualifizieren, müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um dem Langfristgedanken gerecht zu werden. Value-Unternehmen müssen wirtschaftlich einwandfrei aufgestellt sein und eine künftig gute Wettbewerbsposition innehaben. Am beliebtesten sind Eigentümer-Unternehmen oder Konzerne, die mit einer gleichwertigen Verantwortung vom Management geführt werden. Und schließlich sollen die Aktien im Marktvergleich unterbewertet sein. Ein wichtiger Begriff ist hierbei der innere Wert. Dieser berechnet sich aus der Summe aller Barmittel, die einem Unternehmen entnommen werden können.

Kurz gesagt ist man als Value-Investor auf der Suche nach gut geführten, wirtschaftlich starken Unternehmen, deren Aktien unterbewertet sind. Hierzu betrachtet man die Fundamentaldaten des Unternehmens. Schreibt es Gewinne? Hat es eine gute Eigenkapitalbasis bzw. überschaubare Schulden? Konnte es sich in der Vergangenheit gegen Wettbewerber durchsetzen und wird dies in Zukunft wahrscheinlich sein? Und schließlich: Was hört man aus dem Vorstand? Verfolgt die Geschäftsführung eine wirtschaftlich nachhaltige Strategie? Falls die Aktie dann auch noch zu einem annehmbaren Preis gekauft werden kann, schlägt der Value-Stratege zu.

Warren Buffett war in den vergangenen 30 Jahren damit überaus erfolgreich. Und auch wenn das Aufspüren solcher Value-Perlen zu einem akzeptablen Börsenkurs schwierig ist: Der zugrundeliegende Langfristgedanke kann schon ein gewisses Maß an Nervosität zurücknehmen. Denn Börse funktioniert immer langfristig und Phasen mit Rücksetzern oder Korrekturen müssen einfach eingepreist werden.

Wer sein Depot breit aufstellt und Verlustrisiken auf diese Weise besser ausbalanciert, ist aber auch für Schwächephasen gut gerüstet. Und auch wenn kurzfristige Gewinnchancen durchaus ihren Reiz haben, im Value-Investing spielt die Langfristigkeit eine zentrale Rolle. Und noch ein Merksatz stammt von Altmeister Buffett: Man sollte nie in ein Unternehmen investieren, dessen Geschäftsmodell man nicht versteht.

Beispiele für Value-Investing

Für Value-Investoren könnte beispielsweise der US-amerikanische Pharma- und Konsumgüterriese Johnson & Johnson interessant sein. Die Aktie lief sehr gut, das Unternehmen ist breit aufgestellt und das Geschäftsmodell dürfte auch künftig gewinnbringend sein. Im Jahr 2021 lag der weltweite Umsatz bei 93,8 Milliarden US-Dollar.

Ebenfalls gut läuft es für den US-Konzern Procter & Gamble, dessen Hygieneartikel in nahezu jedem Haushalt vertreten sein dürften. Der Umsatz entwickelte sich wechselhaft, 2021 wurden 76 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Möchte man von steigenden Energiepreisen profitieren, könnte ein Blick auf den französischen Mineralölkonzern TotalEnergies lohnen. 2021 wurde ein Umsatz in Höhe von 190 Milliarden US-Dollar generiert und die Aktie ist derzeit vergleichsweise günstig zu haben.

Zu guter Letzt sollte auch das von Warren Buffett gegründete Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway nicht vergessen werden. Buffett hatte die Holding 1955 gegründet und der Aktienkurs ging zuletzt steil durch die Decke. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 354,6 Milliarden US-Dollar.

Alle genannten Aktien sind für Smartbroker-Kunden kostenlos über gettex handelbar (ab 500 Euro Ordervolumen pro Trade, ansonsten vier Euro). Damit wird der Aufbau eines Value-basierten Depots preislich interessant, denn auch dies ist im Sinne dieser Anlagestrategie: Man sollte kein Geld verschenken.

Autorin: KS, Redaktion Smartbroker