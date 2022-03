Die SAP-Aktie gehört am Montag zu den Verlierern im DAX. Zwischenzeitlich drohte sie sogar unter die Marke von 100 Euro zu rutschen. Gegen Mittag notiert sie rund ein Prozent im Minus.

Am Freitagabend hatte SAP mitgeteilt, dass Finanzvorstand Luka Mucic das Unternehmen nach 26 Jahren zum 31. März 2023 verlassen wird. "Dies ist wirklich eine Überraschung für den Markt – und unserer Meinung nach eine schlechte Nachricht für SAP" schreibt DZ-Bank-Analyst Armin Kremser. "Während es dort in den letzten Jahren mehrere Wechsel gab, war sein Name eng mit Solidität, Kontinuität und Zuverlässigkeit verbunden."