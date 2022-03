Fazit

Aus technischer Sicht wird weiterhin an einer Abwärtsvariante in der Hannover Rück-Aktie festgehalten, unterhalb von 143,35 Euro würden Abwärtsrisiken in Richtung 134,65 und darunter 120,70 Euro merklich zunehmen. Hierauf könnte man anschließend beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA7UQ7 setzen und an einer möglichen Korrekturfortsetzung partizipieren. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt in diesem Fall 60 Prozent. Zielmarke des Scheins läge rechnerisch dann bei 5,67 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau um 150,00 Euro gemessen am Basiswert vorläufig nicht unterschreiten, woraus sich anschließend ein Stopp-Kurs im Schein von 2,74 Euroergeben würde. Hierbei sollte man jedoch nicht einen möglichen Kurssprung der Aktie aufgrund der Hochstufung in den DAX-Index ausblenden.