Schon zuletzt hatte Rover Metals (WKN A2PGP1 / TSXV ROVR) von seinem Cabin Lake-Projekt starke Bohrergebnisse gemeldet. Sowohl die Arrow Zone als auch die Beaver Zone hatten hohe Goldgehalte erbracht, denen die Gesellschaft jetzt mit einem weiteren Bohrprogramm auf den Grund geht. Rover zu Folge drehen sich die Bohrer bereits!

Das Unternehmen hatte bereits Ende 2020 die Ergebnisse der Bestätigungs- und Erweiterungsbohrungen in Bezug auf die historischen Ergebnisse – aus den 1980er Jahren – der Arrow Zone gemeldet. Mit diesen hatte man einen fortlaufenden, hochgradigen Golderzgang entdeckt, der sich an der Oberfläche über 120 Meter erstreckt und nach Nordwesten unter den Cabin Lake abfällt. Das Highlight dieser Bohrungen war unter anderem Bohrloch DDH CL-20-08 mit 13,6 g/t Gold über 32 Meter. Während diese Bohrung vom Ufer des Cabin Lake aus erfolgte, sollen die jetzt für die Bohrphase 3 geplanten Löcher vom Eis des gefrorenen Sees aus erfolgen. Damit will man den Arrow-Erzgang im Abfallen testen und dessen Kontinuität bis in Tiefen von mehr als 60 Metern nachweisen. Dazu plant Rover mit sieben Bohrung, die jeweils eine Länge von rund 150 Metern haben sollen.