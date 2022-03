Büros für Mitarbeiter richtig ausstatten

Gut ausgestattete Büros für Mitarbeiter sind das Mindeste, was ein Arbeitgeber seinen Angestellten bieten sollte. Dabei geht es nicht nur um Gesundheit und effizientes Arbeiten, sondern auch um Komfort und Wohlfühlen. Fühlen sich Mitarbeiter nämlich wohl in ihrer Arbeitsumgebung fördert das deren Arbeitsleistung und Motivation.

Bild: Deckenventilator im Büro sorgt auch im Sommer für einen kühlen Kopf der Mitarbeiter. Bildquelle: rocklang via pixabay.com

Angenehme Temperatur sehr wichtig für das Wohlbefinden

Einer IBA-Studie aus dem Jahr 2017 zufolge, berichten 78% der Teilnehmer, dass sich die Büroeinrichtung auf ihr Wohlbefinden und ihre Produktivität auswirken – je nach Ausstattung positiv oder negativ. In derselben Studie wurde auch gefragt, was für die Angestellten im Büro am wichtigsten sei. Auf Platz 1 steht – nicht weiter verwunderlich – der bequeme Bürostuhl. Auf Platz 2 eine angenehme Temperatur.

Während ein bequemer Bürostuhl relativ einfach bereitzustellen ist, ist das bei der Temperatur schon etwas schwieriger – vor allem im Sommer. Das Installieren von Klimaanlagen ist teuer und aufwändig, Tischventilatoren aufgrund ihrer kleinen Blätter im Hochsommer ineffizient und laut.

Hier können Deckenventilatoren als Alternative Abhilfe schaffen. Sie verfügen über größere Blätter als Tischventilatoren und laufen somit leiser und wälzen gleichzeitig mehr Luft um, was zu einem angenehmerem Raumklima beiträgt.

Ergonomie: Lieber Prävention als kranke Mitarbeiter

Mitarbeiter, die den Großteil ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen, sind besonders gefährdet, Rückenprobleme zu entwickeln. Arbeitgeber können dazu beitragen, dass sich solche Probleme nicht häufen oder gar nicht erst entstehen. Während ergonomische Bürostühle mittlerweile sehr weit verbreitet sind und zur Standardausstattung gehören, sind ergonomische Schreibtische in deutlich weniger Büros vorhanden.

Ein ergonomischer Schreibtisch zeichnet sich durch seine Höhenverstellbarkeit aus. Das erlaubt den Mitarbeitern zwischen sitzender und stehender Arbeit zu wechseln. Die Bewegung und unterschiedliche Muskelbetätigung dabei beugen Rückenschmerzen und Verspannungen vor.

Für Mitarbeiter, die an einem Laptop arbeiten, ist die Bereitstellung eines externen Monitors ratsam. Das beugt Nackenschmerzen vor und führt nicht so schnell zu Ermüdungserscheinungen der Augen.

Licht im Büro optimal nutzen

Ein helles Büro mit viel Tageslicht ist ideal zum Arbeiten. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sollten möglichst so ausgerichtet sein, dass bei Bildschirmarbeit nicht in Gegenlicht gestarrt wird oder von hinten Licht auf den Bildschirm fällt. Das heißt: Schreibtische nicht parallel zum Fenster ausrichten, sondern am besten im 90-Grad-Winkel.

In der dunklen Jahreszeit sind zur Imitation von Tageslicht sogenannte Standlichtfluter gut geeignet. Schreibtische können auch mit Tageslichtlampen ausgestattet werden. Beides steigert die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, weil man bei guten Lichtverhältnissen (bestenfalls Tageslicht) aktiver ist als bei Schummerlicht.

Pflanzen steigern den Wohlfühlfaktor und filtern die Luft

Aus vielen Büros ist eine kleine Drachenbaum- oder Efeupflanze nicht mehr wegzudenken – und das aus gutem Grund: Sie filtern die Luft und steigern das Wohlbefinden. Etwas Grün im Büro wirkt auch farblich ansprechend und bietet einen netten Kontrast zum weißen oder grauen Mobiliar und den Wänden.

In Großraumbüros tragen große Topfpflanzen zudem zur Absorption von Schall bei, womit man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlägt, denn auch der Geräuschpegel im Büro beeinflusst das Wohlbefinden von Mitarbeitern.

Bilder und Wandkalender gegen kahle Wände

Nichts ist trister als eine weiße oder graue Bürowand. Die einfachste Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist das Aufhängen von Bildern oder Wandkalendern. In Einzel- oder Zweier-Büros können die Mitarbeiter dies individuell gestalten, indem sie eigene Bilder oder Kalender mit Motiven dort aufhängen.

Im Großraumbüro kann der Arbeitgeber großformatige Bilder an den Wänden anbringen. Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, ihren Augen ab und zu eine Abwechslung zu gönnen, indem sie kurzzeitig ihren Fokus auf etwas komplett anderes als auf den Bildschirm vor sich richten. Meist können Arbeitgeber den Komfort für ihre Angestellten schon mit Kleinigkeiten erhöhen und auf diese Weise deren Produktivität steigern, deswegen sollten sie genutzt werden.