Doch das soll sich nun ändern. "In einer Umgebung, die höhere Zinsen verlangt und Energiepreise steigen, kann sich die Branche besser positionieren".

Die Bank of Amerika geht ebenfalls davon aus, dass die Finanzbranche von Zinserhöhungen profitieren wird, wie eine veröffentliche Liste zeigt. Auf dieser Liste stehen Werte wie Citizens Financial Group, East West Bancorp, Wells Fargo und SVB Financial Group, die Anleger im Auge behalten sollten.

Die US-Notenbank kündigte bereits an, weitere Zinserhöhungen auf den Weg zu bringen. Das Komitee halte in diesem Jahr sechs weitere Erhöhungen für möglich und erwarte drei Steigerungen für das Jahr 2023, heißt es in einer Mitteilung.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion